台北捷運公司連年虧損，去年更有50億大洞要填，今年只好燒腦求生，即使會背負違反《大眾捷運法》中不得在站內進行商業行為的罵名，仍選定捷運南京復興站打造「Metro Corner時尚微型商場」，主打站內站外都可購買，吸引餐飲、飾品等7大店家進駐，今日開張就吸引大批民眾購買，未來忠孝復興、台北車站都將考慮設置，北捷也喊出營收每年衝2億的目標。

今日一早就有兩百位民眾早早排隊，為了領取免費早餐。（黃婉婷攝）

為增加微型商場曝光度，北捷今早免費發放200份早餐，內容物皆為本次進駐的店家商品，果真讓許多民眾趨之若鶩，號碼牌不到8時就早早領完，北捷董事長李文宗還準時在9時30分化身一日店長，將每份早餐親手送給排隊旅客，首位領取的民眾更笑說「我5點半就來排了！」

北捷總經理黃清信指出，國外許多品牌在選址時都會優先尋找街角展店，北捷看準南京復興站是台北華爾街，寸土寸金，透過釋出站內畸零地的方式讓更多業者進駐，滿足上班族、通勤族的購物需求，可以從早買到晚。

黃清信說，相對過往是利用車站既有空間招租，業者、業種則端看租金高低決定，但微型商場招商方式和過往不同，改由業者主動提案，因為業者對市場更敏感，能精準分析各項區位趨勢並給予不同商品需求。

包括哈肯舖烘焙、黑沃咖啡、葡吉手工包子、Krispy Kreme等知名店家都有進駐。（黃婉婷攝）

「效益超乎預期！」黃清信指出，微型商場試營運期間營業額比預估多了2、3成，且有新店效應，粗估每月營業額約達900萬元，全年可有1.4億餘元，但未來目標年營業額達2億，意即每月營業額至少要有1000萬，會繼續加強行銷，下一步考慮在忠孝復興、台北車站擴點。

不過，由於中央訂定的《大眾捷運法》規範站內付費區不得有商業行為，過去就有民眾因面交、在站內和站外攤車買東西，而被警告甚至開罰的先例，因此北捷這次設置「雙面店舖」讓站內外的行為，遭到不少人抨擊過於雙標，甚至可能讓旅客誤會站內已開放商業行為。

對此，黃清信表示，會檢視相關法令，若需要調整會循程序來做，「大捷法要求公司經營副業 店家，目前現在也是在規範之下來做，當然有模糊空間會透過修法來調整，但整個商業模式已啟動。」

北捷表示，即日起至3月25日止，在「台北捷運GO」APP提供超過6000張限量商品免費兌換券，只要加入會員，就有機會獲得免費早餐、咖啡、時尚飾品等商品，體驗「站內取」及「輕鬆買」的購物新體驗，包括有哈肯舖烘焙、黑沃咖啡、葡吉手工包子、Krispy Kreme等知名店家。