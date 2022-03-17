民宿業者張貼「金好宿」標章，提供旅客優先選擇。（金門縣府提供）

金門近300家民宿經縣府聯合稽查合格或已完成缺失改善，觀光處今起陸續頒贈「金好宿」標章，讓業者張貼提供遊客優先選擇，也鼓勵大家做好自主管理，進一步提升金門的旅遊品質。

觀光處表示，目前全縣有400多家民宿，縣府去年聯合稽查期間成立「旅宿聯合輔導服務櫃檯」，總計輔導150餘家業者改善缺失，至今稽查合格及改善完成的業者將近300家。

縣府鼓勵業者參加「金門縣政府辦理民宿業自主管理計畫」，希望在自主管理方式下，減少不定期稽查對業者的負擔，而符合資格並經縣府審核通過者，未來3年內將僅執行1次聯合稽查。

觀光處長丁健剛表示，符合「金門縣政府辦理民宿業自主管理計畫」民宿業者將陸續頒贈「金好宿」標章，後續並將公告於網站，方便旅客優先選擇，也鼓勵旅客入住合法、安全民宿。

至於稽查不合格的業者，缺失態樣以違反建管法規為主，業者如有相關建管問題，可洽詢金門縣政府建設處(082-318823分機62310)，或預約「旅宿聯合輔導服務櫃檯」(專線：082-318823轉62712，吳小姐)，縣府將跨局處共同協助業者解決問題。

觀光處強調，若缺失涉及公共安全，縣府態度決不妥協，經限期改善仍未改善者，後續將依據「發展觀光條例」規定進行裁處，期待業者與縣府共同打造合法、安全住宿環境，提供旅客優質旅遊品質，提升金門旅遊水平及形象。