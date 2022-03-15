乘客安全掉谷底？台北捷運新埔站手扶梯日前傳出無預警下滑，導致現場30名乘客摔成一團，造成4人受傷，影片曝光後驚呆各界。台北市議員許淑華質疑，該扶梯7日才完成保養，不到幾天卻傳出駭人意外，連​預防系統異常的第二道煞車防線都失靈，質疑北捷砸千萬保養卻難以保障乘客安全，要求在1個月內重新檢測全線1181台扶梯狀況，同時要求績效不彰的北捷董事長李文宗立刻下台，為罔顧乘客安全出面道歉。

「連兩道煞車的失靈，在常理上是根本的離譜！」​許淑華今在臉書指出，事情發生第3天，台北捷運還是無法說明為何才剛剛保養不到一個禮拜，煞車系統會異常？甚至連原本設定來預防系統異常的第二道煞車防線都失靈。

許淑華爆料，捷運公司支付本次事故維護廠商的經費，每月就花了317萬元。全線不包含貓空纜車共1181台手扶梯的維護，就要花費上千萬，約1031萬7216元，為何砸了經費，乘客安全還會出這麼大的狀況，也沒設立任何第三方檢驗機制。​

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許淑華感嘆，這樣的保養品質明顯令人堪憂，乘客的安全更是跌到谷底。​捷運公司應盡快公開透明向民眾交代，這次電扶梯意外到底為何發生？保養為何沒有發揮作用？未來要怎麼預防發生？​

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針對安全疑慮，許淑華要求，​北捷應在一個月內重新檢測全線1181所有手扶梯，確保安全無虞，並用最快速度啟動複檢機制，定期保養應委託第三方做複檢或抽查，確保保養品質。​畢竟乘客的安全不能開玩笑，應該盡全力把安全措施做到最滿、最高，不要再讓乘客因為搭捷運而受傷。

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最後，許淑華要求李文宗立刻下台，並親自出面向民眾道歉，因為對方坐領高薪績效不彰，安全還出大包。從酬庸上任爭議百出，到不務正業賣酒、賣咖啡，日前還被質疑花公帑擅改北投會館作官邸，甚至違反人事晉用規則，升遷還得靠與董座的裙帶關係；不只如此，北捷營運連年虧損，但他卻坐領乾薪，年終一毛不少，領錢不看績效。​

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許淑華批評，擺爛蠻橫的董座，甚至罔顧乘客安全，發生了嚴重的手扶梯失靈案件，李文宗早就已經不再適任，「請李文宗立刻下台！立刻向民眾道歉！」