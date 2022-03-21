XiiX五月瑰蜜洗髮餅。（XiIX提供）

XiIX煥蘭一新洗髮餅。（XiIX提供）

XiiX啡比尋常洗髮餅。（XiIX提供）

XiIX冰雪松明洗髮餅。（XiIX提供）

XiiX植萃香氛洗髮餅系列。（XiIX提供）

XiiX植萃香氛洗髮餅系列_五種香味各60g。（XiIX提供）

XiiX植萃香氛洗髮餅系列主視覺。（XiIX提供）

台灣保養XiiX從2018年創立，訴求高質感好入手產品，XiiX滿氛保養音似Six (6)，是集時間、空間、愛、療癒等含意的香氛保養品牌，年營收1％捐予陽光基金會幫助顏損及燒燙傷友重返自信人生。

XiiX以日本氨基酸作為清潔主成分，能溫和清潔頭皮油脂搭配植萃精華，洗後髮根膨鬆，髮絲柔順好梳理，頭皮調理後就能減少出油和掉髮的問題，讓頭皮回到最健康的狀態。

植萃香氛洗髮餅系列使用方式，XiiX建議，先把頭髮全部淋濕，只要輕輕抹3下，綿密的泡泡很快就出現，接著按平常的洗髮步驟，洗完也很容易沖淨，用水量省，植萃香氛洗髮餅系列以台灣及全球多種熱門植萃精華注入頭髮營養，並找來專屬獨立調香師打造宜人香氣，日本進口氨基酸溫和清潔頭皮和髮絲，包裝也訴求環保，沖洗後的泡泡在流入下水道後，24小時內就會分解不造成環境汙染。

XiiX植萃香氛洗髮餅系列60g 建議售價390元，全系列產品不含人工色素，色澤來源皆為天然植物磨粉而製，有每天洗頭習慣的人，一顆洗髮餅平均可使用80到90天，XiiX洗髮餅和一般洗髮皂不同，洗後不會有黏膩感，亦沒有他牌洗髮餅澀感很重的問題，只會覺得頭皮洗乾淨，髮絲也柔順，消費者擔心的起泡問題，只需輕輕畫圓即可充分起泡，泡泡豐富細緻，快速洗去頭皮油脂留下自然髮香。