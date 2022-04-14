施員立即到房內救出陳女送往榮民總醫院診治，並由消防人員順利將火勢撲滅。（警方提供）

大雅警分局馬岡派出所警員周柏穎、施妙樺，昨日擔服0-2時巡邏勤務時，接獲大雅區昌平路民宅燒金紙發生火災。員警趕赴現場，發現該民宅屋內金爐及周遭有明顯火勢燃燒，一名九旬陳姓老奶奶坐於家門口，經詢問為其54歲的女兒欲清理家中廢紙，便以金爐燃燒造成火勢過大，一發不可收拾。

警方指出，陳老奶奶及女兒雖嘗試以水潑灑仍無法撲滅，老奶奶並告知警方女兒仍在屋內，周員聽聞立即拿巡邏車上小型滅火器朝金爐噴灑，施員見火勢變小遂立即進入火場內於房間尋獲陳女；經初步檢視陳民傷勢，手部及脖子疑似燙傷，所幸意識清楚、行動正常。

施員並立即帶其離開火場並由救護人員送往榮民總醫院診治，並由消防人員順利將火勢撲滅，家屬對於員警英勇救人的表現及救護人員協助表達感謝。

馬岡派出所長林武傑指出，火災發生時應保持鎮定，千萬別驚慌，設法防止火與濃煙的侵襲，讓自己保持在相對安全之區域，並撥打119報案，儘快與外面取得聯繫，讓警消人員知道人受困何處，以爭取救援先機。