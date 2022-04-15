童星出身的女星李淑楨，11歲就憑著電影《魯冰花》古茶妹一角，奪下金馬獎最佳女配角，而她也是台大學霸，畢業於台大社工系，現有1名高中女兒的她，近日曝光自己培養女兒的秘訣，讓她從原本數學不及格，最後取得好成績。

李淑楨表示她的育兒堅持，是希望孩子不要遇到困難就輕易放棄，因此在女兒小三學長笛遇到困難想放棄時，她不答應而是每天陪伴練習，最後女兒在市內比賽拿下不錯的名次。

還有一次女兒原本高中想選文組「因為輕鬆愜意」，但她反而鼓勵她去選自己不熟悉的、不同領域的、去探索未知的自己，而女兒也接受了媽媽的建議，但一開始念得壓力很大，但她仍鼓勵對方找到適合自己的讀書方法，「必須習慣挑戰困難，這樣的人生，最終的甘甜才會回香」。

而上個月女兒開始分配自己的時間，專注練習數學，最後她單科數學成績進到類排前面的名次，從原本的屢次不及格，到現在突飛猛進，「沒有別的，就是不斷練習」。

她也表示父母能教育給孩子的就是5點，「規劃人生的思維能力」、「思維形成計畫的企劃能力」、「企劃轉變成行動的積極態度」、「行動化為結果而養成的自信」、「接著就是要改變隨著自信過度而造成的傲慢」。