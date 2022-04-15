女兒的愛心，老爸卻臉綠！1名網友日前收到國小女兒的「手作」LV皮夾，整個皮夾用色紙製成，不但有內外層，還有維妙維肖的LOGO，他笑說「我感動地跟她說，這拔拔以後才用的到，現在先不要」，其他網友紛紛說好可愛，是女兒的愛心，「女兒說，爸爸我會燒給你用的」、「似乎是要用燒的」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他就讀國小的女兒某天拿了1個「LV皮夾」說要送他，他一看發現是用咖啡色圖畫紙折成的「手工」作品，不但「紙皮夾」最外層用咖啡色紙、內層用黑色紙，裏頭的夾層也有規劃設計過，確實可以放入鈔票，咖啡色紙上甚至還有LV的LOGO。

網友日前收到國小女兒的「手作」LV皮夾，他笑說「我感動地跟她說，這拔拔以後才用的到，現在先不要」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原PO笑說「讀國小的女鵝（兒）剛剛送我1個LV皮夾，我感動地跟她說，這拔拔以後才用的到，現在先不要！」開玩笑稱紙皮夾是用來燒給亡者的；其他網友紛紛留言「女兒太可愛了」、「很有天份，可以開地下百貨公司」、「手好巧喔」、「女兒的心意，獨一無二，最無價」、「小孩子別太認真，幸福快樂就好」。

也有網友笑說「哈哈看了最後一句，洋蔥都沒了」、「子孫有友孝某」、「似乎是要用燒的」、「限量發售的，先燒過去放著等增值啊！這女兒太懂了」、「女兒說，爸爸我會燒給你用的」、「真的以後才用得到」，原PO後來還自嘲笑說「我再提醒她，記得蓋手印」。