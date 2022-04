Calvin Klein ck one 夏日之夢淡香水。(Calvin Klein提供)

精品香氛Calvin Klein品牌全新夏季主打「ck one 夏日之夢淡香水」,其靈感來自於城市族群裡的終極公路旅行,在寬闊的道路上感受自由的洗禮。一路上掠過美麗風景、經過每一個路標,如充滿無盡冒險的地圖。夏日的到來喚醒了我們內心深處的熱情、青春與俏皮。

全新的ck one 夏日之夢淡香水,瓶身採用充滿活力的橙色玻璃與耀眼醒目的黃色ck 標誌。外包裝則由英國藝術家Harry Cartwright設計,如創意探索的畫布。看著在海灘上搖曳棕梠如畫般的復古圖像,就像是一秒即被帶入陽光明媚的西部海岸,享受著無限的夏日風情。

ck one 夏日之夢淡香水由調香大師Ilias Ermenidis 和資深調香師Clement Gavarry,將多種果香融入溫暖調性,並引出圍繞在冰薄荷茶香調中的清新調性,回歸原始ck one 經典香水的柑橘夏日演譯。ck one 夏日之夢淡香水的純素配方,採用天然酒精配選而成,含有89%天然成分所製,包裝上並採用回收材質,減少環境損害。

ck one 夏日之夢淡香水以明亮而清新的金桔打造熱情柑橘前調,再以冰薄荷茶香調帶出清新感,最後在麝香與香根草相融合,猶如捕捉夏日風情,延續在夏日自由中感受幸福。

除此之外, Calvin Klein永恆系列永恆夏日之夢男性淡香水及永恆夏日之夢女性淡香精也宣告回歸, Calvin Klein永恆夏日之夢香水的靈感來自於伴侶共享浪漫夏日假期的休憩時光。徜徉在沙灘上享受無人打擾的時光,夕陽西下,悠閒漫步在歡樂的海邊岸花園,期待已久的季節已到來。

標誌性的Calvin Klein永恆夏日之夢瓶身,採用了充滿活力的亮色系來呈現,男性為綠松石藍;女性則以粉色系來詮釋現代時尚。外包裝則與藝術家Harry Cartwright 共同設計,影像以海灘為背景,兩個身影在海邊浪漫漫步。遠處的棕梠樹交錯高聳,捕捉夏日的美好光景。黑白相間的單色包裝向標誌性的永恆系列廣告致敬,黑白拍攝延續永恆的精神。