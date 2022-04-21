造型師吳速玲與老公曹格，近來被週刊爆料疑似分居中，10多年婚姻亮起紅燈，不過她心情似乎不受影響，仍不時與網友分享日常點滴，近來停好車時發現樹欉邊有個LV包，仔細一看竟然是自己的，誇張的是事隔20天才發現搞丟了，如今順利找回來後，讓她忍不住驚呼太離奇了。

吳速玲今早送小孩上課後，一如往常停好車後去拿早餐，這時看到樹欉邊有個LV包，仔細一看竟是自己的LV文件包，她表示只有小孩上學日才會把車停在這裡，但小孩已經放假17天沒去上學，推估至少20天以上沒有人拿走，這才驚覺自己神經大條到掉下去也沒發現，但更驚訝的是經過這段期間風吹日曬雨淋，皮依舊完好如初，讓她表示驗證L V的包真的是用不壞。

不過她也不免好奇是否有人撿起來過，便將其放在樹欉邊，甚至有可能發現沒有值錢東西，就又把它丟在路邊，讓她忍不住想去詢問長期在那邊指揮交通的愛心阿姨，看會不會找到什麼線索，不過眼見東西失而復得，讓她開心表示：「我只能說我很幸運～哈原來我已經幸運了二十天以上了，驚嚇變驚喜也不錯啦」。

對此，網友紛紛留言：「因為怕撿起來裡面有紅包」、「真的太幸運耶~要說台灣人的人品很棒」、「天啊～妳真的好幸運的扯欸」、「老天爺眷顧妳，剛好那附近都是好心人」、「除了幸運～加上台灣人的品德高以外，因為它只是文件包呀」。