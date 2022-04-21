日本知名女星深田恭子，出道多年憑著甜美外表，成為不少人心目中的女神，去年宣布罹患「適應障礙症」後，便全面暫緩演藝活動，如今重新復出後，以拍廣告、出席代言活動為主，不過近來卻傳出她開始酗酒，甚至連喝15小時都沒停過，讓周遭親友相當擔憂她的健康狀況。

根據《女性SEVEN》報導，深田恭子被拍到與兩位友人從燒肉店用餐完離開，行走間3人談笑風生好不快樂，最後更是手挽著手進入附近卡拉OK酒吧續攤，可見3人交情相當好，當天她穿著白色長袖帽T，搭配超短牛仔褲，一對蜜桃臀幾乎要呼之欲出，此外，一雙修長美腿搭配超顯眼的桃紅色運動鞋，可說是搶盡眾人目光。

深田恭子著超短牛仔褲，一對蜜桃臀幾乎呼之欲出。（微博）

據悉，男性友人是2002年在日劇《First Love》中，與她演出禁忌師生戀的男星渡部篤郎，女性友人則是渡部篤郎的第2任老婆，和友人相聚雖讓深田恭子展露出好心情，不過週遭友人卻爆料近來她不僅生活作息大亂，而且開始酗酒，光聚會當天就從早上開始喝到晚上，長達將近15小時左右，至於酗酒的真正原因，讓周遭親友百思不得其解。

根據日本媒體《東京體育報》的報導，深田恭子發現身體健康亮紅燈後，向友人透露很想趕快結婚，原本預計今年與44歲百億地產社長杉本宏之完婚，未料因為男友事業問題，以及受到深田恭子工作影響，使婚事再度停擺。

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總共喝了15小時。她現在應該沒什麼工作壓力，不懂她為何要喝這麼多的酒」。

恭子勾的這對男女是渡部篤郎夫婦，她和53歲的渡部篤郎在2002年的日劇《First Love》演出禁忌的師生戀，之後兩度合作，多年來維持不錯的交情，連渡部在2016年再婚的老婆都跟她很麻吉，當天3人被拍到吃完燒肉後續攤K歌，好感情可見一斑。