深田恭子擁有甜美外表及魔鬼身材，出道以來就有大批死忠粉絲力挺，近來頻傳跟富商男友好事將近，男方更多次暗示今年會把深田恭子娶回家，沒想到深田恭子昨（15日）更新近況照，只見她曬出抱著剛出生嬰兒的餵奶照，立刻引起網友熱烈討論，好奇是不是已經升格當媽。

深田恭子去年傳出罹患適應障礙症後，停工數個月在家修養，沒想到才復工又確診新冠肺炎，讓她再次宣布暫停演藝事業，事隔2個多月於社群網站更新近況時，放上一張手中抱著嬰兒餵奶的照片，只見她眼神看著嬰兒散發出濃濃母愛，加上富商男友一直希望今年能步入禮堂，讓網友推測是否先跳過結婚步驟，直接升格當媽。

對此，深田恭子澄清懷裡的嬰兒是妹妹日前生下的寶寶，並非已經升格當新手媽媽，而是變成阿姨了，網友們除了留言大讚嬰兒相當可愛之外，也表示深田恭子餵奶的模樣相當熟練，以後一定會是好媽媽，根據《日刊體育》報導，深田恭子去年罹患適應障礙症停工修養，男友杉本宏不離不棄在旁悉心照料，周遭友人更爆料兩人今年會辦理結婚登記，也有生小孩的共識。