「綜藝天王」吳宗憲的23歲獨子鹿希派（吳睿軒）去年底因在路邊抽大麻煙被逮，氣得吳宗憲2度公開斥責兒子，原定要推出新專輯的宣傳也全面停擺。吳宗憲今（20日）出席PGTV開台活動，自曝兒子前陣子驗尿結果為「陰性」。

鹿希派去年因涉嫌在北市信義區夜店外呼大麻，被警方當場查獲，移送台北地檢署複訊後以10萬元交保。本月11日上午檢方因鹿的驗尿報告出爐，再度傳喚他說明，庭訊約30分鐘結束，離去時鹿希派僅表示：「謝謝大家關心，會再跟大家報告。」當時卻未公開驗尿結果。

吳宗憲今出席活動，問他想找兒子做節目嗎？他不改搞笑本色，大開兒子玩笑：「可以要開槍枝使用要領，麻藥之分類。」講著講著竟突然自曝兒子前陣子驗尿結果為「陰性」，希望兒子不要再犯大錯，喊話：「爸爸一生不碰觸這些東西，我只抽雪茄，頂多被討厭。」

談到澎恰恰債務問題不斷，吳宗憲認為師父引進門，修行在個人，「每一個人必要自助才能夠人助，才會有天助」，還指小富有勤、中富由存、大富由天，建議大家要先把人事做好，其他就沒問題了，一旁的人聽了他這一番話還大推：「謝謝憲哥開示。」

PGTV將著重於網路節目製作，節目內容包含歌唱、舞蹈、電競、戲劇、政論、旅遊等內容，吳宗憲表示未來也打算在PGTV開節目，「慢慢規劃，因為我個人實在是比較忙，事業也比較多，凡事都要靠自己，非常辛苦，賺錢不容易」，但強調是為了扛責任，並非為了錢，還掛保證說：「有憲哥在的地方，電視台基本上都可以很厲害。」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！