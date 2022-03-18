女星李蒨蓉和經營運動鞋貿易的集團CEO李德立結婚17年，育有2個兒子，今(18日)她罕見曝光小兒子近照，16歲的他已長得相當帥氣，瞬間引起網友熱議。

李蒨蓉今在社群發文，雖然是宣傳保健食品的業配文，但她仍曬出和16歲小兒子溫馨天倫照，並透露小兒子像她，因此五官俊美，坦言有很多人問過她「要不要推往演藝圈？」但她回應「媽媽覺得先不要」，似乎還沒打算讓兒子進演藝圈。

不過兒子遺傳她的好基因，五官精緻、濃眉大眼，加上身高已高出媽媽一個頭，未來無可限量，讓網友看了都驚呼「真的像媽媽，而且好帥」、「小兒子真的可以直接出道了」、「可以列入最帥星二代之一」、「媽媽也好年輕，站一起根本像姐弟」，還有不少人認為兒子神似大陸男星許凱，引起熱議。

李蒨蓉2015年因阿帕契打卡風波，受到輿論撻伐，讓她沉寂一段時間，之後藉由信仰找到正面力量，去年6月她因為疫情，在家時間變多，和老公一度大吵險離婚，後來因為孩子打消念頭，也頓悟夫妻間的相處之道。