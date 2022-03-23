有名正妹在網上發文，她原本和男友一家相處和樂融融，直到某天男友媽在家幫男友16歲前女友做指甲，事情才被揭發，她崩潰抗議，僅得到男友淡淡回應「我也不知道」，由於前女友與男方家人已有好感情，並主動提出想照顧阿公，她眼見該前女友以「照顧男友阿公」名義要住進男友家，讓她無奈大喊這是「什麼八點檔劇情」；網友表示「男友大概想雙飛」、「一王兩后」。

「男友的前女友讓我不知所措」，一名女網友在「Dcard」論壇發文，她表示和男友家人住一起，彼此間相處愉快，男友媽還會幫她做指甲，某次她與男友回家，發現男友媽幫一位女生在客廳做指甲，基於禮貌，她前去打招呼「阿姨好」，女生回頭對她笑，竟發現是男友16歲前女友，讓她非常震驚。

爾後，她崩潰的詢問男友，前女友怎會出現在家裡，男友只淡淡回應「我也不知道」，讓她心裡很不是滋味，但也無權干涉男友媽的行為；事發之後，由於前女友與男方家人已有好感情，並主動提出想照顧阿公，因此她聽到男友要讓16歲前女友以照顧阿公理由入住家裡，而且就睡在他們對面房間，讓她震驚又無言表示這是「什麼八點檔劇情」。

文章一出，網友紛紛留言表示「這前女友不拒絕也是很有問題」、「是我的話我可能會分手」、「這男友要硬起來跟媽媽談一下吧 」、「等她搬進來，你們再搬出去」、「可以看出他媽媽沒有很喜歡你」、「怎麼會有人自願去別人家當看護」、「16歲自己都顧不好，是在顧啥阿公」、「他們只是缺一個照顧阿公的人」、「妳男友感覺不愛你，為何一副擺爛的樣子」、「你男友大概是想雙飛吧」、「一王兩后」、「很好奇是不是姨母笑」、「我光看你的文章我就心跳加速到快停了」、「還不搬出去嗎」、「直接焦慮症發作」、「真的很八點檔呢」。