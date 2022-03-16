謝和弦日前宣布和莉婭離婚，看似已毫無瓜葛的Keanna，卻宣布難忍兩人不斷抹黑，將2天1爆公開不堪證據，Keanna凌晨在臉書曬出18張照片當證據，強調不再放任「假裝被害者的真霸凌說謊者」 ，此篇PO文引來謝和弦留言，兩人更是毫不留情面隔空交火。

Keanna凌晨在臉書丟出18張照片當證據，指出莉婭最初聲稱不認識謝和弦，甚至不知道他已婚身分，在對照之後的說詞根本前後不一，直接打臉：「謊已經說到自己都忘了」，還爆料莉婭躺在主臥室休息，被突然回家的她抓到，才讓這段不倫戀就此曝光，強調會選擇公開真相，是希望能把用證據打臉所有冤屈。

至於事情都落幕了為何還要有動作？Keanna表示兩年多來持續被謊言傷害與誤解折磨，加害者們更是用不實言論誤導大眾與媒體大肆宣染，成就所謂的「霸凌行為」，原本一再忍受不想回應，但若不為自己的委屈辯解發聲，會讓大眾把謊言當成事實，因此與團隊和法務決定不再放任「假裝被害者的真霸凌說謊者」 ，畢竟這些人不值得同情，也感謝願意花時間了解真相的所有人。

謝和弦第一時間留言反嗆，與Keanna隔空交火。（KT - Keanna Taiyh臉書）

Keanna揚言公開謝和弦哭求復合的錄音檔。（KT - Keanna Taiyh臉書）

謝和弦第一時間留言反嗆：「看到證據了，然後妳那裡還來的及阻止烏俄戰爭，哈們」，Keanna也毫不客氣反擊：「賤東啊～不要再假扮人別發文了， 捐些物資去烏克蘭吧」，對此，謝和弦再次反擊「請問是跟丁守中一樣被困在2018了嗎？」暗諷她不斷舊事重提，Keanna則反嗆：「快去唸經壓壓驚，接下來會有你打來哭求復合被我拒絕的錄音對話喔」，戰火相當猛烈。