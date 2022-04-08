大湖鄉台3線140公里處北上車道，6日深夜發生落石坍方，栗林所員警到場處置。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

大湖鄉台3線140公里處北上車道，6日深夜發生落石坍方，由公路總局苗栗工務段派員搶通。（大湖警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉台3線140公里處北上車道，6日晚間23時許發生落石坍方，造成一部機車路過後不慎自摔跌倒，造成1人受傷送醫，經檢查僅輕微擦挫傷，不過，警方現場發現有果子狸遭到落石砸中死亡，警方獲報立即通知轄區校林所警員到場圍起封鎖線，架設爆閃燈及交通錐警示，並徒手將部分落石搬離，以防路過民眾輾壓落石造成自摔事故發生。

大湖警分局指出，因先前連日大雨，近期轄內多處出現土石鬆動情況，警方盤點轄內內曾經發生落石路段，包括大湖鄉台3線132公里處接近大寮村、大湖鄉139公里處新開村戶外教室旁、泰安鄉苗62線5.9公里接近八卦大橋、獅潭鄉與公館鄉交界苗126線26.5、26.8公里處都有多處坍方問題，請用路人盡量避免行經這些路段以免發生危險。

6日發生坍石落日路段，大湖警方聯繫苗栗工務段派員到場處理清除落石，已於7日凌晨清除單線車道落石，目前管制單線雙向通行，請用路人行經該路段時務必小心駕駛。