聯準會進入升息循環，過去一個月，市場率先反映。美國10年期公債殖利率從3月1日的1.73%，一路飆升至3月28日的2.46%。殖利率陡升，顯示聯準會貨幣政策對於公債市場走勢的強大影響力。由於第2季聯準會啟動升息及可能開始縮表，預計後續美國公債表現仍會持續弱勢，靜候殖利率觸及高點回落契機。

今早台股債券型ETF表現不差，元大美債20年(00679B)、國泰20年美債(00687B)、富邦美債20年(00696B)、中信美國公債20年(00795B)等都反彈逾1個百分點。

統一全球債券組合基金經理人葉金江分析，依照近日聯準會官員發言及新公布的點陣圖，美國今年預計將升息7碼，明年也仍有再升息3碼的空間。且因為俄烏戰爭拉高通膨壓力，上半年的升息速度可能會較為緊湊。根據目前利率期貨交易數據，下個月聯準會會議升息2碼的機率已超過50%，6月會議甚至有可能再升息2碼並啟動縮表。

聯準會政策轉鷹，短期內，美國公債殖利率不可避免地將持續上揚，10年期公債殖利率甚至可能達到2.7%。在升息初期，對於整體債市仍保守看待。但也並非毫無機會，葉金江表示，市場在預期FED加速升息下，10年期公債殖利率可能升破2.5%以上，投資人可等到殖利率跨過2.5%關鍵點以後，再來尋找短線布局機會。

而風險性資產則仍受戰爭影響較大，一旦戰事出現緩和跡象，且聯準會後續貨幣政策都符合市場預期，將有助於緩和債市波動。因此，建議投資人持續高度關注戰事發展及通膨情況，若上半年聯準會升息有效壓抑通膨走升，下半年貨幣政策緊縮速度就有可能放緩，有利風險性資產。