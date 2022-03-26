根據《財訊》報導，俄烏戰爭導致鋼鐵、黃小玉等原物料價格上揚，由於俄羅斯入侵烏克蘭使相關的貿易量下降，讓歐洲各國從俄國以外的國家進口貨物需求大增，也拉長了運距，支持散裝貨運價推升，帶動台灣散裝業者慧洋、四維航等股價大漲。

不過《財訊》報導指出，俄烏戰爭，法人更注意的是化學肥料大廠東鹼。受惠近期肥料價格上揚，本業生產鉀肥的東鹼，14條生產線都滿載；更重要的是公司有15艘散裝輪，占營收達35%以上，散裝航運業務量也暴增，這讓東鹼近月股價暴漲35%。

《財訊》分析，近期波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）上漲到2718點；海岬型運費指數（BCI）上漲到2676點，都創近兩個月的高點。由於俄烏兩國是礦產及穀物等原物料出口國，各國祭出的經濟制裁使原物料進口國轉往其他地區購買，拉長散裝船舶航程天數，也墊高了散裝航運的運費。使得慧洋前2月營收達35.56億元，年增加6成以上；四維航前兩月營收突破1億元，年成長100%，業績大好，也讓慧洋、四維航近月股價漲幅近兩成。但隱藏版散裝輪公司股價漲幅高於正版，法人也嘖嘖稱奇。