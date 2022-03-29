俄烏戰爭推升化肥價格不斷飆升，自雙方開打後，化肥價格指數大漲超過3成，刷新2008年8月的歷史高點。化肥三雄東鹼(1708)今日再飆5%以上，股價一度衝至64.3元，台肥(1722)也曾衝至78.7元，漲幅超過3%，但興農(1712)高檔有壓，股價翻黑整理。

台肥受惠轉投資的朱肥生產尿素，採購與銷售均以市場現貨價為主，法人認為將帶動首季營收明顯成長。2021下半年尿素價格飆漲，目前看來每噸價格維持在600美元左右，另一方面，2-EH(辛醇)2021上半年每噸報價喊到2,000多美元，目前維持在1,500美元左右。台肥手上的資產也很多，加上尿素、2-EH價格仍處高檔，法人看好今年營運表現。

興農植物保護劑占營收約6成，1、2月除草劑價格是高峰，推升前2月營收表現，目前報價有比1、2月下跌，但還是比去年10、11月上漲，後續還是要觀察。首季為主要旺季，因應北半球農耕的需求，後面需求將會趨緩。興農指出，肥料雖然漲價，但受俄羅斯禁止出口影響，原料取得也變得比較緩慢，公司會盡量確保原料來源。

東鹼主要產品硫酸鉀，上游原料主要是氯化鉀，價格雖然一直在飆，但因轉嫁順利，獲利節節高升，其實在俄烏戰爭前夕之時，全球的化肥價格就已經開始飆漲，沒想到俄羅斯及烏克蘭本周宣布禁運化肥，再加上北半球進入春耕階段推波助瀾，肥料市場價量齊揚，東鹼後市營運備受看好。