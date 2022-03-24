俄烏地緣政治摩擦，加拿大鐵路罷工，讓原本緊俏的鉀肥更加難求，大陸鉀肥現貨價已高達4,930元人民幣/噸，打破自2008年來塵封已久的高度，創出歷史新高。由於儲備、港口貨源供應不足，短期進口量十分有限，加上全球鉀肥供給缺口加深及春耕需求釋放的影響，鉀肥價格續漲氛圍活絡。東鹼（1708）、惠光（6508）營運看俏。

各國對糧食生產關注提升，鉀作為農作物生長的基礎肥料，加上供應格局發生變化，行情迅速步入上行通道。

分析師表示，大陸每年鉀肥的需求量約1,700萬噸，50％以上需要進口，加之近年鉀肥自主供應量有持續下降趨勢，加劇對外進口依存度。

此外，鉀肥和其他氮肥、磷肥不同，鉀肥生產受資源製約明顯。加拿大、白俄羅斯、俄羅斯是世界鉀鹽儲量前三位，三者占全球儲量六成以上，這段時間地緣政治的摩擦無疑給產業造成嚴重的供給障礙。

中國進口鉀肥聯合談判小組與加拿大鉀肥公司（Canpotex）就2022年度鉀肥進口合同達成一致，合同價格為590美元/噸（包括離岸價和國際運輸費），年漲139％，創近5年來新高。後續貨源補充需要海運到港，運輸週期相對較長，推算鉀肥到港最快在4月底。

分析師指出，為提高鉀肥春耕時節備貨，大陸企業響應國家號召，積極穩產保價，努力提高春耕備肥產量。藏格礦業擁有200萬噸/年設計產能，每年生產鉀肥在110萬噸；氯化鉀銷售旺季在二季度，下游需求穩定。

大陸需求最大的東北地區，目前庫存量僅為去年同期的一半，現貨十分緊俏，東北地區也是價格最高的地方，鉀肥落地架普遍在5,200元人民幣/噸以上。