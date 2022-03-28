台灣本土疫情再起，台股嚇得重挫逾200點。上市化工股多頭火種仍在，指數逆勢揚升，毛寶(1732)挾著抗疫情題材領軍衝鋒，鎖在漲停板40.25元，中華化(1727)受惠半導體熱絡，營運前景看俏，漲幅一度逼近6%，三福化(4755)、和益(1709)同步勁揚。

中華化因半導體需求活絡，營運動能蓄勢推進，18日日股價在特定買盤進駐拉抬，強勢帶量直奔漲停，以43.2元收盤，成交張數7,688張，比前一交易日增加147％。股價突破38.9元壓力，多空量能轉強，KD值向上。

中華化近年隨著電子級硫酸新增產能開出，電子化學品營收占比不斷攀高，也帶動獲利增加，由於台灣半導體產業熱絡，仍在不停的擴廠當中，獲利表現受到外界的期待。2021年EPS為1.86元，創掛牌來新高，每股配息0.52元。

三福化近期強勢，股價刷新歷史高後，今日多頭仍持續表態，今日持平開出後，一度衝上207元，隨即賣壓出現，多空在200元處進行攻防。三福化今年營運成長動能，包括新興化學品顯影劑回收處理量能增加、越南氣體及材料廠投產，新世代精密化學品新推出。