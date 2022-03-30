彰化市中華段商圈是彰化縣政府推動的第一個公辦都市更新，佔據在商圈中正路二段與華山路口的14戶約80坪住商攤販，30日縣府出動怪手、山貓等拆除。（吳敏菁攝）

彰化市中華段商圈是彰化縣政府推動的第一個公辦都市更新，佔據在商圈中正路二段與華山路口的14戶約80坪住商攤販，30日縣府出動怪手、山貓等拆除。（吳彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中正路二段與華山路口的指標名店「蚵ㄚ仁」， 去年已經搬遷。（吳彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市中華段商圈是彰化縣政府推動的第一個公辦都市更新，佔據在商圈中正路二段與華山路口縣有地14戶、約80坪住商攤販，縣府30日出動怪手、山貓等鐵腕拆除，作業轟隆而和平，指標名店「蚵ㄚ仁」去年底已搬遷到民權路，地方期待煥然一新的市容。

彰化市中華段商圈，地方都慣稱「蚵仔寮」，面積共0.27公頃，外圍鐵皮搭建的店家和攤販包圍，建物老舊、出入道路狹小、防災功能不足，彰化縣政府推動都市更新，住戶要求攤販占用外圍公有地的問題要先解決。

財政處長劉坤松表示，占用縣有地部分約14戶、80坪，該等建物因無權占有，並且已經老舊不堪，前已認定為「有衍生重大公共安全意外之虞」及「影響周邊居民居住權益」之違章建築物，於2017年向法院訴請拆屋還地，歷經三審確定，30日執行拆除。

財政處指出，去年底占用戶收到判決書後都已陸續搬遷了

，到今年只剩5戶，再陸續一一通知、排定3月30日要拆除，檳榔攤、夾娃娃機、麵攤、五金行等，這個月都已經搬光了，今縣府上午9時30分會同彰化地方法院執行拆除，先拆下招牌、挖開鐵捲門，陸續剷平作業中，展現縣府護產決心，也給市容嶄新面貌，過程和平。

中華段商圈最具指標性的名店是開了約30年的「蚵ㄚ仁」去年地也已經配合搬遷到民權了，店家表示，生意不受影響，老顧客都互相通報，按著指標繼續來捧場，空間也變大了、內用更舒適。

建設處長湯國榮表示，占建物拆除後，跨出都更第一步，短期將評估最適當方案活化，先投入人行空間綠美化改善沿街景觀，並持續整合地主意願，推動住戶配合參與中華段商業區公辦都更，改善居民生活品質及提高土地利用價值。