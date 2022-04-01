台中市長盧秀燕下午三時將親自主持「台中市疫情指揮中心記者會」，在台中市「嘉玲」破功後，疫情是否升溫，備受關注。（資料照／盧金足台中傳真）

台中市昨日新增一名本土確診個案，為案23528，經疫調確認為「婚宴群聚案」其中一案，參加3月26日在「台中國家歌劇院5樓VVG餐廳-自助式婚宴」，衛生局1日表示，婚宴傳播鏈原有7人待連繫，目前已聯繫上5名，另外2名陸續聯繫中，婚宴接觸者184人，目前已篩檢173人，累計21人採檢陽性確診。

台中市長盧秀燕下午三時將親自主持「台中市疫情指揮中心記者會」，在台中市「嘉玲」破功後，疫情再度升溫，備受關注。

至於婚宴傳播鏈還有7名連繫中，是否都已連繫？與目前篩檢情況？對此，衛生局指出，已聯繫上5名，另外2名陸續聯繫中，婚宴目前已篩檢173人，陽性數21人，陰性數132人，其他陸續檢驗中。

市府對台中國家歌劇院5樓VVG餐廳未落實實聯制登記，市府依法開罰1萬5000元，市長盧秀燕表示，全台疫情再升溫，呼籲營業場所務必落實防疫規範與實聯制登記，勿輕忽與鬆懈。