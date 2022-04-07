民雄鄉公所清潔隊已針對中正大學確診學生足跡完成清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣政府今公布中正大學確診學生相關足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

精忠營區目前染疫及篩檢狀況。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今公布8新增確診案例，其中7案是精忠營區的新兵，案25863為中正大學學生，該生4月2日至4日與社團友人前往外縣市旅遊，6日出現症狀未進校園上課，自行快篩陽性，經衛生局安排PCR陽性確診，現已就醫治療，衛生局也匡列大學生密切接觸者共16人均要求居家隔離，而案25863一行7人到外縣市已有5人確診。

嘉義縣長翁章梁表示，精忠營區案累計9人確診，都是入伍新兵，另出營休假人員194人也完成篩檢，其中125人PCR陰性，69人還在等待報告中。至於新增案號25863的中正大學確診學生，感染源為外縣市，4日學生就接獲確診者足跡重疊簡訊，除5日到活動中心團練外，無其他校園內足跡，校園及社區足跡已完成清消。

衛生局長趙紋華說，案25863於4月1日搭火車回北部，4月2日至4日與社團友人搭火車外縣市旅遊，該團有7人，4日接到細胞簡訊，當日搭乘南下自強號149車次12車13-15座位，後轉搭區間車3297車次，晚上10點40分抵民雄火車站，並前往湯師傅用餐，5日學校放假期間參與社團團練，當時共有10人參加，晚上9點到11點案25863在中正對面七里香店內用飲料，6日出現頭痛發燒等症狀，已匡列團練等密切接觸者16人。

中正大學確診細胞簡訊足跡自強號快篩