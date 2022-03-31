瑞士的農藥生產商先正達(Syngenta)公布去年第四季銷售增加17%。該集團計畫透過IPO籌資約100億美元。

由於農民增加投資種子和噴霧藥，以提高產量，該公司上季銷售來到72億美元，高於前一年同期的62億美元。

先正達表示，由於在中國增加了培訓中心數量，營收也獲得增長。該公司去年在中國新增加167個培訓中心，使得在中國的培訓中心總數來到492家。先正達目前已是中資持有的公司。

這些培訓中心對農民提供新的農業技術、設備、種子和殺蟲劑。

先正達表示，面對採購和物流堵塞問題，公司繼續管理其供應鏈變化。

第四季的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)增加4%，來到11億美元。

先正達與德國拜耳(Bayer)和美國農業化學公司Corteva競爭。公司在2017年被國有的中國化工(ChemChina)以430億美元收購，目前正在考慮上市。