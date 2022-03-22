台股今日開低後，隨著台積電跌幅收斂及鋼鐵人力挺，指數一度翻紅，由於多頭追價謹慎，僅電子零組件及化工族群零星點火，市場交投並不熱絡，加權股價指數收在17559.71點，下跌0.65點，成交值縮至2354.56億元，不過仍守住月線，櫃買指數收在214.79點，上漲1.13點，成交值626.29億元。

證券分析師張陳浩說，台股少了主流股帶動量能萎縮，盤面上僅有中小型鋼鐵股及矽智財零星的火種。現階段俄烏戰事仍具不確定性，又有油價及金價高漲不利因素，台股表現已經算是相對抗跌，在MACD指標連兩日翻紅下，台股中線走勢可望趨穩定。

台股今日表現較為強勢的儲能概念股、綠能、貴金屬回收類股，張陳浩說，上述族群並無法成為帶動上攻的市場主流，未來台股想要發動反攻，仍需要電子出來表態，才能帶領台股有效的回升。

盤面上，電子股疲軟，台積電(2330)收在583元，下跌0.51%、聯發科(2454)收在975元，下跌0.31%、鴻海(2317)收在104元，下跌0.48%；鋼鐵族群多頭士氣如虹，春源(2101)收在26.05%，上漲5.25%、豐興(2015)及建錩(5014)收盤漲幅都在3%以上；化工族群表現強勢，三福化(4755)、東鹼(1708)、中華化(1727)皆收在漲停板。

由籌碼觀察，外資昨日在現貨市場由賣轉為小買，在期貨市場減碼空單2千多口，整體淨空單口數回到約1.4萬口左右。由技術面來看，台股狹盤，若是想要衝過整理的泥沼，量能需要再放大。