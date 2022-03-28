力抗兩岸新冠疫情，台股指數守住月線！繼深圳及東莞之後，大陸上海地區亦分區封城，台灣也多點爆發本土疫情，疫情延燒讓好不容易逐漸擺脫俄烏戰爭及通膨升息陰霾的台股遭到重擊，好不容易在上周反彈近600元的台積電(2330)今天不進反退，高價半導體股瑞昱(2379)、力智(6719)等走弱收低，大立光(3008)股價下探1900元，權值股表現不佳，一度拖累台股盤中指數大跌逾300點。

所幸多頭擇績優股點火，台光電(2383)及華碩(2357)等逆勢收紅，惠光(6508)、陸海(5603)、毛寶(1732)、恆大(1325)、康那香(9919)及亞諾法(4133)強攻漲停板作收，台股指數尾盤跌幅縮小，終場加權股價指數約17520.01點，下跌156.94點，成交量約2347.7億元；OTC指數為215.42點，下跌0.92點，成交量593.51億元。

今天收盤上市各類股以化工類股表現最佳，上漲1.15%，其次是造紙類股及運輸類股，均上漲0.94%，表現較差者為半導體類股、其他類股及光電類股，其中半導體類股下跌1.91%，其他類股下跌1.3%，光電類股下跌1.23%；上櫃部分，表現最佳為航運類股、上漲2.35%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.74%。

就技術面來看，今天台股在大陸及台灣本土疫情延燒下，指數跳空開低，盤中一度大跌逾300點，尾盤時買盤進場拉抬，終場下跌156.94點，以17520.01點作收；加權股價指數於3月16日打下第二隻腳以來，連7個交易日隨著全球股市反彈，周線連二紅，今天盤中指數雖然一度失守17400點，但尾盤指數拉抬守穩月均線，只要回檔不破月均線，短多趨勢不變，近期大盤可能會在月線及季線之間震盪，建議沿大盤5日線操作，5日線之上可持續布局強勢族群，若跌破5日線則暫時觀望。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台股上周跟隨國際股市反彈，加權股價、櫃買指數周漲1.26%、1.46%，不過類股表現分化，鋼鐵股周漲3.1%最為強勢，航運類股周跌5.8%相對疲弱。周一因兩岸疫情有升溫趨勢，引發獲利了結賣壓，5日線再度失守，由於清明連假將至，將可能影響投資信心，使大盤轉趨震盪，不過，3月底前所有上市櫃公司都將公佈去年財報，預期去年上市櫃企業獲利亮眼有望再攀新高，加上今年來台灣外銷出口持續暢旺，預估短線反應市場消息面變動後，指數回歸基本面仍有表現空間，建議可逢低分批布局。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，俄烏戰爭時間比市場預期久，但短線油價漲幅達初步滿足，技術面上，台股仍差最後一段底部確立的過程，觀察重點在於4~5月俄烏雙方能否出現和解轉機，一旦和談明朗，台股將止跌回升。第二季起，全球變數增多，影響市場最大為資金派對的結束：FED要停止QE、升息以及縮表；此外，戰爭、制裁俄羅斯及高通膨造成的經濟及獲利預估下修，預期即使台股跌深反彈後，第二季修正壓力仍大，不過，在企業獲利與高股息保護下，台股第二季股價修正後，投資價值浮現，下半年仍有利可圖，建議可趁第二季的回檔逢低找買點。

沈建宏指出，今年1~2月科技股是震央，許多科技股本益比已經跌到10倍以下，台積電法說會後，外資已經把台股2022年企業獲利總和預估從年衰退2%調升為年成長4%，有利科技股反彈。在類股操作上，看好六大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股；二、有新產品或新規格題材之個股，例如元宇宙、mini LED、Type C等；三、伺服器，電動車與汽車電子供應鏈；四、高股息殖利率兼具成長性之次族群；五、上半年景氣落底反彈的面板與記憶體類股；六、受惠解封的航空類股。