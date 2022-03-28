國內疫情再起，28日台股重殺逾300點，外資擴大賣超並提款閃人，新台幣貶勢加劇，出口商進場拋匯也無力對抗，終場收在28.755元兌1美元，創近16個月新低，貶值1.42角，為逾一個月單日最大跌幅，已連續六個交易日收跌，成交量放大至15.74億美元。

外匯交易員表示，俄烏戰爭還是陷在談談打打階段，美股四大指數漲跌互見，科技股回檔整理，台股因國內疫情趨嚴重，及上海封城衝擊，開盤後一度狂殺逾300點，尾盤略拉回，最後下跌156點至17,520點，新台幣跟著開低續貶。尤其外資轉向擴大賣超台股125億元，並加速提款落跑，且美國10年期公債殖利率衝破2.5％，海外投資款匯出需求加大，新台幣盤中重挫至28.772元。

外匯交易員指出，時序進入月底，出口商拋匯需求陸續出籠，但力道根本不敵外資加海外投資款，最後老大（央行）出手提供一點流動性，壓抑部份貶幅。目前看來，國內及大陸疫情延燒，降溫應該需要一些時間，若外資還是加大撤出，短線新台幣貶勢將延續，先看28.8元關卡能不能撐得住。