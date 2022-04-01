據六都公布今年第一季買賣移轉數，六都3月買賣移轉量共25,257棟，月增61.4%，年增11.9%，量能為近11年來同期新高！不僅如此，總計今年Q1六都的買賣移轉量64,921棟，較去年Q1量增約4.4%，棟數亦創近11年來的Q1同期最佳。跟去年同期相比，南台灣交易表現亮眼，台南市首季買賣移轉棟數年增10.2%，增幅居冠六都，高雄市年增7.2%，北台灣以新北市最為優異，首季年增幅8.9%，其他三都今年首季與去年同期相比大多持平，年增幅0.1~0.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，六都會區中除了台北市、桃園市與台中市年增率不到1%外，其餘三都會區都有5%以上的增幅，今年第一季交易量成長趨勢不變，但部分都會區量增幅度已收斂，顯示政府打炒房政策已逐步收到成效，投機買盤逐漸退出市場，未來將更利於自住、置產等剛性需求的買方。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，雖然政府打炒房政策一波接一波，促使口袋淺的投資客縮手，交易成長略有放緩，但資金效益及抗通膨置產仍支撐今年首季房市，新北市有新案挹注，持續締造高交易量，而南台灣有科技業議題可期待，因此買氣有南向的趨勢。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，首季交易尚未反應央行升息的效果，且央行升息1碼幅度不大，一般買方及投資客仍有喘息空間，投資買盤不至於大舉縮手，不過這兩年資金潮拉動多處房價虛漲，提醒買方入場注意區域賣壓，避免房價鬆動的風險。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，今年各地房市都有建設話題湧現，加上民眾對通貨膨脹的隱憂未減，也擔心缺工缺料的問題持續助長房價，所以投入房市的心態仍積極，加上打炒房政策直指預售屋，使不少消費者轉進新成屋、中古屋市場，進而衝高今年首季的買賣移轉棟數；此外，3月中旬升息的影響，最快要到4、5月的買賣移轉才會反映，也使得3月的交易棟數居高不下，帶旺Q1的整體量能。