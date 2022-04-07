陳美鳳、林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、洪榮宏等人將分別在4月30日、5月1日於高流海音館的「真愛秀．藍寶石大歌廳」開唱。陳美鳳7日進行彩排練團，深情演唱〈繁華攏是夢〉。她2016年離婚後，單身多年，65歲的她，鬆口說一直都有人追求，目前身邊有不錯對象，雙方正在多認識階段，並透露對方已購票支持，當天也會南下力挺。

她在現場左手無名指上戴著3克拉鑽戒，閃耀亮眼，粗估要價逾300萬元，她說，當有經濟能力可以適當的犒賞自己，享受開心自在的生活，至於有感情好消息？她害羞說，「我也希望」，但現階段不會再婚，只想開心談戀愛。

陳美鳳鬆口身邊有不錯對象。(粘耿豪攝)

她出道至今保持窈窕身材，被問及高流戰袍？她預告有準備3套華麗服飾、5首組曲演出，也會身穿當年在秀場的服裝，她自豪說，當時留下的秀場衣服依舊穿得下，維持著25腰、傲人的上圍，幽默說：「高度調整一下就好。」

陳美鳳聽聞「國寶歌王」文夏因器官衰竭在6日睡夢中辭世，享耆壽94歲。陳美鳳不捨表示，2年前時常在公益活動遇到文夏，看到文夏一直很熱愛音樂、唱歌，用心為台灣歌壇付出許多貢獻，「他是很多人的老師，人非常好相處，之前都有一起吃飯，還會小酌。」