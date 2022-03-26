1名男網友在《爆料公社》發文寫下，前妻因為1場意外過世，原PO再婚後，在某次體檢報告中見女兒的血型非常怪異，偷偷去做親子鑑定後發現，女兒竟不是他親生的，網友們建議原PO：「既然孩子無法選擇父母是誰，大人的問題沒必要要孩子承擔，你對孩子是有愛才會考量許多，不要覺得你是在幫別人養孩子，因為孩子只會叫你一聲爸爸」。

原PO在《爆料公社》崩潰發文，自己的前妻在5年前因為1場車禍過世，因為擔心女兒和後媽相處不合，所以一直都沒有再婚，獨自扶養女兒，直到女兒的學習慢慢上軌道後，遇到了現在的老婆，她離異也沒孩子，人品好心地好，對女兒也不錯，在幾次徵求女兒的意見後，決定再婚。

某次原PO公司剛好舉辦體檢，他便帶上全家人一起檢驗，結果出來後，大家都很健康，但讓他覺得怪異的是，前妻是B型血，他是O型，但女兒卻是A型血，偷偷的帶女兒做了親子鑑定後發現兩人竟無血緣關係，崩潰表示，原來自己辛辛苦苦養的一直都是別人的孩子。

網友們看到後紛紛留言寫下：「個人覺得啦，就算你現在知道女兒不是你親生的，那你打算怎麼辦？不要女兒嗎？還是叫前妻出來面對？」、「有可能是醫院弄錯了，但其實這些都不重要了，現實她就是你的女兒，一個你從小看到大的寶貝，你倆相依為命一路走來，你是她世上唯一的親人，一個好爸爸，如果換是我，我這輩子永遠都不會把這個秘密跟任何人說，因為我就是她爸爸」。

網友們也建議：「也許這個秘密放在心裡會對現在的你跟女兒比較好，建議等她為人母後的再跟她說明，必要時先備好書信以備不時之需」、「既然孩子無法選擇父母是誰，大人的問題沒必要要孩子承擔，你對孩子是有愛才會考量許多，不要覺得你是在幫別人養孩子，因為孩子只會叫你一聲爸爸」。