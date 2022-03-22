「大馬女神」林明禎，有著甜美精緻臉蛋及纖細身形，但相當驚人的，卻有不科學的E級上圍和22吋螞蟻腰，因此被封為「真人版娜美」，是許多男性粉絲心目中的超級女神，平時經常透過社群跟粉絲分享生活點滴的她，昨(3/21)她曬出快閃信義區的照片，包緊緊卻超性感，引發眾網友暴動，後悔怎沒去那邊走走。

31歲的林明禎始終保持凍齡童顏，但身材卻非常火辣，因此代言、活動邀約不斷，加上近年因工作奔走於台灣與香港之間，行程算是非常緊湊，但她非常重視粉絲，忙碌之餘總會抽空在社群po文分享心情與美照，IG有著超過百萬的追蹤數，人氣相當高。

林明禎昨天深夜突然更新了社群，貼出一連串街拍照以及小短片，寫下：「快閃一下台北，真的是很快的閃一下的那種，今日角色扮演你的野蠻女友」，照片中，林明禎穿著米色短版合身上衣搭配同色系貼身長褲，外搭灰色毛絨外套，雖然包緊緊，但這套服裝卻是完美襯托她的比例與身材曲線，一轉身更是外洩好風景，蜜桃翹臀與纖細蠻腰全都看光光，火辣身材一覽無遺。

林明禎快閃信義區，大秀蜜桃臀與螞蟻腰。(取材自minchen333 IG)

看著林明禎驚喜曝光現身台北信義區街頭，網友又嗨又扼腕，只能趕快留言朝聖「請做我的女友，可以嗎？」、「這才是大馬版娜美！」，甚至後悔欲哭怎麼沒在下班後，到東區去逛逛，不然就可能遇上女神了。