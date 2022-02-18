台北市18日新增5例本土個案，副市長黃珊珊表示，新北市設計師傳染鏈有大幅度群聚感染，衍生出在信義區的宗教團體群聚案，確診者足跡包括信義區莊敬路的宇宙觀佛道雙修協會、中山區松江路的滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店。

黃珊珊指出，新北市設計師案19665開始確診，後來同時間用餐匡列案19813、19859、19816是同事，案19816是宗教團體的一員，曾經跟所有團體裡面的人一起聚餐、去拜拜、唱歌，同一批58人一起吃飯、25人一起唱歌，引起群聚感染，北市今新增案19990、19991、19992、19989昨晚深夜通報確診，確診前因為一起吃飯被匡列居隔。

她表示，案19816衍生的宗教團體，整個區塊跟原本新北設計師傳播鏈相關，北市增加5例，其中案19950是一個成員的家人，吃飯過程有明顯群聚感染，北市接到通報後立刻展開疫調，整個區塊匡列447人居隔，212人陰性、235人檢驗中，其他擴大預防性隔離23人、6人陰性、17人檢驗中，另擴大採檢對象530人、331人陰性、199人採檢中。

黃珊珊說，其中有1家長2個孩子在薇閣中學、南湖國小，薇閣小學107人檢驗都陰性，南湖國小52人也都陰性，應該算解除警報，但會持續監控，另有信義區證券一名員工，職場已清消、匡列46人。

她公布足跡指出，案19926、19927、19931，主要在信義區莊敬路的宇宙觀佛道雙修協會，群聚感染明確的是中山區松江路的滿穗台菜、錢櫃台北SOGO店，其他是一些交通場站和宮廟，民眾若有任何疑慮到可篩檢站篩檢，有任何症狀先買快篩劑自篩，有狀況再通報1999。