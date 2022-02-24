為滿足民眾對便捷繳費的期待，並因應城市發展需要建構更完善的無現金支付環境，台北富邦銀行作為台北市代理市庫銀行，也傾力協助台北市政府打造「智慧城市支付平台pay.taipei」，透過整合北市府內機關帳單系統及導入多元化行動支付工具，創造無接觸、低成本的一站式公共費用支付服務，也是目前國內最大的智慧城市行動聚合支付及帳務整合平台，在全球知名財經媒體《大都會日報（Cosmopolitan The Daily）》最新公布的「Cosmopolitan The Daily Business Awards2022」中，台北富邦銀行榮獲「最佳公庫代理銀行」大獎，為公私部門攜手推動智慧城市發展樹立典範。

北富銀作為台灣Fintech先驅，持續結合數位領先優勢及金融專業，為客戶創造超越預期的服務體驗，本次除了榮獲「最佳公庫代理銀行」外，也同步以大數據分析系統「Uma X」及專為退休需求規劃的「富樂退」等兩項數位專案，分別獲得「最佳人工智慧銀行應用」及「最佳線上退休資產配置銀行」殊榮。北富銀表示，無現金支付在智慧城市發展中扮演關鍵角色。

台北市政府首創全國建置「智慧城市支付平台pay.taipei」，不僅提供民眾更簡便多元的繳費管道，提升用戶體驗，亦透過日常支付行為引導大眾提升對數位科技的理解與信任感，有利於其他智慧應用的發展；北富銀作為臺北市政府代理市庫銀行，擔任「智慧城市支付平台pay.taipei」帳務清結算角色，也協助北市府各機關與支付業者進行簽約與對帳，加速服務效率、降低交易成本，協助相關產業有效整合運用金融體系資源，提高創新服務進入市場的機會。

「智慧城市支付平台pay.taipei」已集結台灣主要行動支付業者，民眾可透過悠遊付、街口、Pi錢包、橘子支付等各種支付工具，快速繳納北市路邊停車費、自來水費、聯合醫院醫療費用、學雜費、地方稅、交通違規分期罰鍰、市場攤舖費等超過78類費用，也可使用結合數位身分識別的「台北通」儲存個人化帳單資訊，快速進行查繳。北富銀提供全台最大「電子支付清分算機制」，具備自動化清分、系統化清算及最終結算等智慧帳務整合功能，參與平台的業者可透過線上輕鬆完成代收費用繳庫、手續費報支等複雜行政流程，大幅節省業者與政府機關的人力、時間及匯款成本。

「智慧城市支付平台pay.taipei」便捷實惠的特質備受市民、產業及市政府好評，自2017年6月上線至2021年底，累計代收帳單筆數超過3500萬張、代收金額累計超過57億元，為市庫節省超過7900萬元代收手續費的費用支出，使用量每年持續成長。FinTech是日後金融發展的基礎，北富銀致力運用科技提供成本更低、效率更高、體驗更好的金融服務，已獲得《全球銀行及金融評論（Global Banking and Finance Review）》「台灣最佳數位銀行」、國際數據資訊（IDC）「亞太區最佳未來數位創新獎」、《工商時報》「數位資訊安全獎」等多項國內外數位創新大獎肯定。以推動台灣金融科技發展為目標，北富銀將繼續投入多元創新應用研發，與大眾攜手迎接「生活即金融、金融即生活」的理想未來。