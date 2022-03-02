邁向超高齡社會，安養信託逐漸成為國人退休規劃時的重要配置，台北富邦銀行預估，根據目前高齡人口成長率，安養信託受益人數及資產規模可望每年以31％比例高速成長，2026年底全市場規模可達新台幣1770億元，成為長者資產安全的新守護，北富銀投入「數位託管機制」開發，把信託的使用變得親和簡單，以加速信託普及。

北富銀表示，目前第一階段「安心知付」功能已正式上線，客戶以往必須透過電話或親至分行填寫書面指示才能查詢信託資產狀況，現在透過手機、平板或電腦登入北富銀網行銀，就能隨時進行查詢。此外，全台首創將信託帳務異動訊息即時透過網行銀推播或email同步寄送給客戶及監察人，無論是生活費、醫療費還是安養機構支出，只要帳戶有收付款，客戶及監察人無論在國內外都可立刻收到通知，掌握每筆信託款項的用途，並發揮防範詐騙的作用。

北富銀表示，不少人誤以為信託是有錢人的專利，其實信託沒有成立門檻，只要完成申請手續取得信託帳戶，委託人就可隨時依自身資金狀況，從本人自行或他行帳戶以匯款、轉帳、支票等方式存入信託資金，存入的金額和次數沒有任何限制，手頭寬鬆時可以多存一些，資金另有用途時也可以選擇小額存入或不存入，讓累積期間的資金運用更彈性。除了資金存入自由，信託給付條件也相當靈活，無論是想依信託年期、受益人年齡、意外或疾病醫療支出、養護費用等狀況作為給付啟動條件，都可以事先規劃，北富銀的信託專家團隊會協助委託人就各種情況進行通盤考量，讓信託架構更切合委託人心意。若有退休規劃需求或家有高齡長者，理應善用信託進行資產安排，給自己和家人安心的晚美生活。