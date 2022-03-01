彰銀(2801)響應金管會信託2.0「全方位信託」推動計畫，日前提供宜蘭「廣慈長照社團法人」興建融資額度搭配不動產開發信託，雙方並簽訂合作備忘錄（MOU），共同建立信託及安養照護合作機制，為高齡長者打造「FUN心養老」的生活環境。

彰銀表示，此次透過跨部門業務推展小組整合銀行內部資源，除提供廣慈長照社團法人興建期間的融資外，並針對營運期間長照中心入住保證金規畫預收款信託服務，將入住者繳付資金交付信託管理，讓入住者安心有保障。

此外，彰銀也提供入住者專業規畫與諮詢服務，入住者可與彰銀簽訂安養信託契約，藉由安養信託專戶資金專款專用，無論是自益或他益架構，都可解決入住者或主要照顧者外出繳費的煩惱。

廣慈長照社團法人代表人王朝明表示，由於長期參與有關老人福利基金會的志工服務，深感社區老人照護的重要性，彰銀針對此案不僅提供多元的專業規畫與諮詢服務，同時全方面滿足各階段的資金需求，並串連起在地社區、照顧者及被照顧者的共好生活圈。

據國發會預估，台灣2025年將正式進入老年人口占比達逾20％的「超高齡社會」，彰銀為保障被照顧長者的財產安全，致力於推廣安養信託多年，在2020年即推出「預先簽訂微型安養信託」，透過先交付一筆小額信託資產方式，藉由信託提早規畫人生下半場退休生活。

彰銀指出，「預先簽訂微型安養信託」可待未來適當時機再將財產交付給銀行，並依事前規畫支應生活所需，除可避免在身心不便時措手不及，亦可達到資產保全、退休安養及財富傳承功能，協助民眾逐步打造信託安全防護網。