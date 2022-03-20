新北市貢寮區今（20日）下午2時許傳出民眾墜落山溝的死亡意外，一對夫妻當時疑似在貢寮區田寮洋街路邊摘野菜，50餘歲吳姓男子不慎摔落10公尺深的山溝，妻子目擊第一時間報案求救。不過救護人員獲報趕到現場時，發現吳男已失去生命跡象，緊急送往澳底保健站急救，仍宣告不治。轄區警方在現場進行蒐證調查，初步沒有發現打鬥或可疑跡象，已報請基隆地檢署相驗調查。

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