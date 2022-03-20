新北夫妻摘野菜 尪墜10米山溝妻急報案仍送醫不治 16:542022/03/20 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市貢寮區20日下午傳出民眾墜落山溝的死亡意外。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區今（20日）下午2時許傳出民眾墜落山溝的死亡意外，一對夫妻當時疑似在貢寮區田寮洋街路邊摘野菜，50餘歲吳姓男子不慎摔落10公尺深的山溝，妻子目擊第一時間報案求救。不過救護人員獲報趕到現場時，發現吳男已失去生命跡象，緊急送往澳底保健站急救，仍宣告不治。轄區警方在現場進行蒐證調查，初步沒有發現打鬥或可疑跡象，已報請基隆地檢署相驗調查。 台中夫妻持刀互砍 2人頸部中刀 岳母目睹驚恐報案 嘉義婚宴群聚燒到新北 確診男新莊嗑鍋 急匡10人 #新北 #貢寮 #夫妻 #山溝 #墜落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 貢寮男疑採野菜跌落10公尺邊坡 傷重送醫急救 16:112022/03/20 社會 新北警動員615名警民力 確保萬金石馬拉松賽事順利 10:142022/03/20 社會 新北創新創業申貸銳減 去年僅核定21家 17:342022/03/18 生活 新北工變住整合卡關 僅泰山1案成功 04:102022/03/19 地方新聞 環檢警調科技執法 捍衛新北環安生活圈 04:102022/03/19 地方新聞 夫妻口角2人「頸部中刀」岳母制止遭波及 幼女目睹全程 18:132022/03/19 社會 顧寶明金士傑被虧像前世夫妻 04:102022/03/20 娛樂新聞 創新創業申貸銳減去年只核定21家 04:102022/03/19 地方新聞 三陽董座騎麒麟 挑戰台灣四極點 04:102022/03/20 時尚消費 新北火災鑑識中心 導入智能管理 04:102022/03/18 地方新聞 求子把握懷孕黃金期 04:102022/03/20 生活新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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