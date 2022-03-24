新北市新莊區一間水果行老闆發現營收短缺，追查後才發現任職6年的蘇姓男員工經常賤價賣水果給債主，每天從收銀機摸走現金2000元，累積侵占近219萬元。新北地院審結，依背信等罪，應執行拘役50天，另業務侵占罪處10月徒刑，均可易科罰金。可上訴。

判決書指出，蘇男自2014年5月起至2020年6月間，在新莊區一間生意頗好的水果行擔任店員，卻於2020年間偷偷把價值150元的荔枝與價值200元的番茄與葡萄，以賤價各30元賣給債主，還於2017年6月至2020年6月間，每天在結帳前偷偷拿走收銀機內的現金2000元，共計侵占219萬元。案經水果行老闆裝設監視器後，才知悉蘇男手腳不乾淨，憤而報警提告。

新北地院認為，蘇男本應替老闆賺錢，卻以低價方式賣出水果，未能謹守職務分際，貪圖私利，還趁著上班時間偷取收銀機的營收，已違背誠信與職業道德；考量蘇男認罪，依背信等罪，應執行拘役50日，得易科罰金5萬元，另因業務侵占罪，處有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。可上訴。