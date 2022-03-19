台88快速道路屏東萬丹段17日發生驚悚車禍，駕駛62歲高中女老師遭鐵片砸中，當場死亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真

台88快速道路屏東萬丹段17日發生驚悚車禍，駕駛62歲高中女老師遭鐵片砸中，當場死亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真

62歲李姓老師台88遇死劫第3天，警方持續追查肇事車輛，目前研判重5公斤的鐵片從大車掉落後，再遭其他車輛輾過噴飛的可能性較大，持續調閱相關影像清查中，警方說，已有逾10名熱心民眾提供行車記錄器，也有保養廠提供相關零件資訊，都有助盡速釐清案情。

警方指出，全案經追查後，研判當場刺穿李老師頭部的鐵片，應是先從大車掉落後、再遭其他車輛輾過噴飛的可能性較大，目前持續調閱相關畫面釐清案情。

警方說，案發後，有很多熱心民眾提供行車記錄器供警方調查案情，同時也有保養廠師傅主動提供關於該鐵片、也就是「後軸前輔助鋼板座」的相關資訊，警方對此非常感謝，這些都有助案情釐清，因此希望民眾能持續提供行車記錄器，協助警方盡速破案。

任職高雄某高中的62歲李姓女教師，17日開車上班行經台88屏東萬丹段時，迎面飛來1塊5公斤重的鐵片擊破擋風玻璃，隨後頭部慘遭刺穿、當場死亡，情節宛如《絕命終結站》，師生聞訊悲慟「希望是愚人節笑話」；警方追查肇事車輛中。