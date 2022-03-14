桃園連8日「嘉玲」後，14日又新增1本土個案，為北市確診女性案21359的男性友人（案21440），2月27日曾和確診女一家人在餐廳用餐，安排匡列採檢確診，職場99人採檢皆陰性，匡列60人居家隔離，市府也公布3足跡都位處龍潭，包括黑風堂丼飯、肯德基和麥當勞。

中央流行疫情指揮中心14日公布桃園新增1例本土個案，另有6例境外移入個案，年齡分布10歲至50多歲，其中境外2例為落地採檢陽性，4例為居家檢疫期間採檢陽性確診。

衛生局長王文彥表示，本土個案（案21440）為30歲男性、ct值30，為台北市確診個案21359的朋友，2月27日中午桃園男曾與案21359及其家人在餐廳用餐，3月11日因案21359確診，市府衛生局接獲北市衛生局通知安排採檢，也陽性確診。

王文彥說，目前已掌握該男相關社區風險，並完成同住家人及友人7位接觸者採檢，結果皆為陰性，尚有1位檢驗中；另於3月13日安排職場採檢共計99人，檢驗結果皆為陰性，此案共計匡列居家隔離60位。

王文彥表示，桃園社區採檢站今日共採檢112人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢11萬8552人，其中陰性11萬8253人、陽性187人，檢驗中112人。市府持續進行社區健康監測，並開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站，提醒民眾曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站採檢；若有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢，希望早期監測，及早阻斷疫情擴散風險。

新聞處長詹賀舜表示，今日公布桃園個案21440的公共場所足跡，包含3月7日下午17時43分曾至龍潭區中正路「黑風堂丼飯」；3月8日下午17時39分至龍潭區北龍路「肯德基龍潭北龍餐廳」；3月9日下午17時34分至龍潭區北龍路「麥當勞桃園龍潭店」，提醒如有足跡重疊，要自我健康監測。