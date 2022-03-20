今本土＋3 境外移入大增118例 這國佔1／3

今天新北市沒有本土確診個案，不過與嘉義喜宴有關的北市個案20餘歲的案22039，在14日到過新北市新莊區的鼎鼎香涮涮屋新莊富國店與朋友聚餐，新北衛生局已匡列同桌吃飯的友人與其家人共計10人，持續採檢中。

據了解，男子雖是北市個案，職場在新北，衛生局也持續追蹤中。