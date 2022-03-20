嘉義婚宴群聚燒到新北 確診男新莊嗑鍋 急匡10人 14:342022/03/20 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北有確診者足跡 北市確診男在新北與友人聚餐匡列。（新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今本土＋3 境外移入大增118例 這國佔1／3 訂閱影音： 中時新聞網 今天新北市沒有本土確診個案，不過與嘉義喜宴有關的北市個案20餘歲的案22039，在14日到過新北市新莊區的鼎鼎香涮涮屋新莊富國店與朋友聚餐，新北衛生局已匡列同桌吃飯的友人與其家人共計10人，持續採檢中。 據了解，男子雖是北市個案，職場在新北，衛生局也持續追蹤中。 嘉義婚宴又增2確診 累計5染疫 感染源不明 桃園今＋3 某航勤清艙人員確診 匡列54人 #嘉義婚宴 #群聚 #新北 #台北確診男 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北警動員615名警民力 確保萬金石馬拉松賽事順利 10:142022/03/20 社會 北市興隆路大樓外牆突崩落 市府將邀集專家現勘找原因 15:442022/03/19 社會 北市再興社區外牆驚悚崩塌住戶急疏散 今開放返家拿物品 13:022022/03/20 社會 環檢警調科技執法 捍衛新北環安生活圈 04:102022/03/19 地方新聞 看屋筆記：台南安南區翡翠森林NO3(個案＋價格分析) 09:002022/03/20 建案開箱-台南 創新創業申貸銳減去年只核定21家 04:102022/03/19 地方新聞 兼顧老幼 新北13農會變關懷據點 04:102022/03/20 地方新聞 清明節將屆 北市消加強防火警戒 16:082022/03/19 寶島 三陽董座騎麒麟 挑戰台灣四極點 04:102022/03/20 時尚消費 南榮國中傳霸凌 校方：香菸栽贓糾紛 04:102022/03/20 地方新聞 公私協力潔淨海洋 新北「藍海艦隊」再添8艘 13:562022/03/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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