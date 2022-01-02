大陸浙江一名85歲老翁近日被銀行行員發現，帳單出現大筆支出金額，擔心老翁遇到詐騙集團，便通知老翁家屬此事，沒想到卻意外發現老翁經常光顧按摩店，甚至一次點4名女按摩師服務，半年內消費了近40萬人民幣（約新台幣174萬元），氣得家屬報警要求店家將款項退回。

綜合陸媒報導，浙江嘉興市一名85歲老翁的銀行帳戶，因為半年內突然有大筆消費金額，行員擔心老翁遭到詐騙，便通知老翁家屬調出對帳單，眾人這才發現老翁沉迷於按摩，從去年5月起都在同一家按摩店消費，半年花了近40萬人民幣（約新台幣174萬元），其中付給店家的金額為23萬人民幣（約新台幣100萬），另外其他3名女按摩師的款項更是高達75筆、共16萬人民幣（約新台幣69萬）。

按摩店店長表示，對於老翁印象相當深刻，「因為他有時到店裡會一次點3到4名技師，1位做背、2位做腿」，並透露「這位老翁幾乎天天來，屬於店內常客」。老翁則坦言，按摩店的女技師服務了得，「多給點錢是正常的」。

老翁的孫子「小金」無奈表示，爺爺素來節儉，沒想到竟然迷上了按摩，還將家裡的積蓄都砸進去，氣得奶奶好幾天都睡不著覺。最讓小金難以接受的是，逐一核對爺爺的對帳單後發現，實際支付的金額與店家的價目表不符，跟店家交涉的過程中，對方也不願意提供爺爺儲值、消費的帳單，甚至聲稱接受轉帳的女按摩師已經離職。

最後小金委託律師全權處理，認為按摩師私自接受轉帳的行為已經涉嫌詐騙，店家也須承擔法律責任。直到警方要求按摩店出示老翁的消費帳單，店家才願意提供，並退還所有額外收到的費用。