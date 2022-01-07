警方對78歲的王姓老翁施以酒駕，結果超標，訊後依公共危險罪送辦。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名高齡78歲的王姓老翁2個月前酒後駕車被查獲，仍不知悔改，5日在警方執行交通大執法攔查酒駕之際，駕車行經前金區一處路口時，因紅燈右轉被警方攔下，警方發現王姓老翁無照駕駛，還聞到身上濃厚酒氣，實施酒測超過標準值，老翁一再酒駕的行為，令警方都怒了，當下斥責老翁為何勸不聽，不僅訊後依公共危險罪送辦，還開出2張交通違規紅單。

新興分局前金分駐所警方5日晚間近7時許，在七賢二路和文武一街口發現1輛自小客車違規紅燈右轉，於是趨前將78歲的王姓老翁攔下，老翁聲稱因趕著要回家，沒注意交通號誌。

警方要開出無照和紅燈右轉的罰單時，聞到老翁車中飄散一股酒氣，當下詢問老翁：「有沒有喝酒，來酒測，幫我吹氣一下」，結果一測，酒測值超過0.25毫克的標準值。

警方發現老翁是酒駕累犯，2個月前也曾因酒駕被查獲，當下斥責老翁為何喝酒還要開車，訊後依公共危險罪嫌將老翁送辦，並開出紅燈右轉可罰600至1800元以及無照駕駛可罰6000至12000元的罰單。

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