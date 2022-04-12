蘇晏霈在《黃金歲月》跟陳夙雰上演婆媳大作戰。（民視提供）

蘇晏霈在《黃金歲月》造型搞笑。（民視提供）

蘇晏霈在民視8點檔《黃金歲月》中嫁給傅子純，跟婆婆陳夙雰的對手戲吸晴，觀眾討論度不斷，她表示最近一場戲是被婆婆叨念沒煮飯，不諳廚藝的她，特別看食譜做出炒飯跟炒泡麵，結果全身弄得狼狽不堪。

她說本來全身很乾淨，但開拍後，導演余蒨蒨給她一個難題，要她進行變身，讓觀眾看到她從廚房走出來時，會不經意笑出來；於是她開始在梳化間加工，把醬料塗在臉上，果然經過一番巧思後，走回棚內大家就笑出來，讓她直呼成功了!

演活別人口中的惡婆婆陳夙雰，她表示最近把惡婆婆的角色從尖酸刻薄變成很白目，常常丟出問題給媳婦蘇晏霈去解決，她誇蘇晏霈真的演出很靈活，尤其常常神來一句台詞，讓整個劇情更逗趣，兩人演完後常發現身邊的人都在笑。蘇晏霈笑說就是把以前的「婆媳過招」變成逗趣可愛版，也會參考一些網路事件，透過兩人的互動顯現出來，要讓觀眾看得很舒壓。

蘇晏霈分享如果未來遇到像角色慧珍婆婆一樣，嘴巴嘮叨不停又凡事要媳婦做，她個人是會去學習，像如果婆婆說煮飯很難吃，那就克服多做幾次，但也會跟老公商量，請他去跟他的媽媽溝通，畢竟如果一家人要相處，生活都這麼有壓力的話，那她應該會受不了。她說因為自己從小到大跟爸媽的相處之道就是像朋友一樣，爸媽都很隨和也很給自由跟空間，話鋒一轉，她說現在連個伴還沒出現，現階段就先好好工作，等到有緣人出現。