民進黨「新潮流＋」雙北參選連線積極運作，共推出10位議員參選人，其中除了6名追求連任的現任議員外，還有4名首度參選的新人，召集人立委吳思瑤表示，希望以大手牽小手的方式，幫助這些年輕人，而她自己的辦公室也提供文宣資源的整合，是一個「中央廚房」的概念。

吳思瑤受訪時表示，這次「新潮流＋」推出的參選人裡，其中有4人是首度參選，像是今天因為居隔無法自己上街拜票的林秉宥，他們都經過紮實的地方幕僚訓練，希望透過各地優秀前輩的串連與背書，讓他們在參選上能夠獲得支援。

吳思瑤進一步說明，這些年輕人相對沒有資源，也不是政治世家，在參選過程中會更辛苦，而黨內很多前輩都走過這樣的路，所以「新潮流＋」雙北參選連線透過各地的串連，邀請立委、各縣市首長站台力挺，吳笑稱這是一種「團進團出」的概念，黨內團結讓民主的傳承往前走。

除了各地串連、站台的「陸戰」之外，吳思瑤也提供自己的辦公室作為「文宣中央廚房」，將資源整合，也拍攝很多推薦的影片、圖卡，協助這些年輕參選人進行「空戰」，而這樣的活動，在越接近關鍵時刻也會越來越綿密。