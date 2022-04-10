南韓男團始祖「酷龍」成員具俊曄上月8日閃電宣布與大S（徐熙媛）結婚，隔日隨即來台接受隔離，出關後住進大S豪宅，並在台完成結婚登記。未料小倆口才相聚沒多久，8日就驚傳具俊曄因簽證問題必須離台，大S經紀人回應具俊曄來台之前就確定5月中要飛紐約工作，跟無犯罪紀錄證明無關。稍早之前，大S透過微博工作室發聲明強調「離境是規劃好的演出行程，沒有所謂『遣返回國』一事」。

大S今（10日）在微博工作室發文談及具俊曄遭爆「遣返回國」烏龍事件，表示當初單純地以為只要登記結婚，老公就能在台辦理居留證，沒有意識到還要準備無犯罪紀錄證明，「現在已經請家人在韓國代為申辦，正在公證中。」

至於具俊曄5月就要離開台灣，大S表示自己先前就知道了，「具先生早先在韓國的時候便談妥了五月中旬在紐約的演出工作，這一趟的行程原本就是計畫登記結婚後，五月中旬直接飛往紐約演出，所以當初便先申請了60天的入台簽證。」大S接著強調離境都是規劃好的演出行程，嚴正澄清「沒有所謂『遣返回國』一事。」並呼籲社會大眾勿以訛傳訛。