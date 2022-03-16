新北童樂節3月27日至5月1日登場，今年以「揪友愛童玩」為主軸，教育局長張明文表示，市府整合11局處、49機構、66場館及各國小、幼兒園，規畫「童愛市集」、「特色場館」及「全校同樂」三大主題慶典，超過百場系列活動，而5月1日壓軸活動在新莊陽光草坪舉辦「校園多元文化童樂會」，讓孩童不管在上課日還是假日，都可以度過快樂充實的童樂節！

教育局表示，首場「童愛市集」27日將於板橋大遠百一樓廣場熱鬧舉行，以兒童權益為主題，規畫童玩市集和闖關活動，擺設50個攤位，現場除精彩表演外，也有各種特色攤位，如小小消防員、小小波麗士、能源小鐵人等，讓孩子角色扮演，此外也有童玩闖關，讓孩子放下3C遊戲，親子協力揪團打怪、體驗父母兒時童玩，適合全家同樂。

「特色場館」部分，新北市多所運動中心為孩子量身打造免費或優惠的游泳、球類、舞蹈等課程，新北市各局處及圖書館、文化場館也規畫動靜態活動，如文化局於烏來堰堤籃球場安排「身聲劇場」演出、淡水古蹟博物館規劃「親子鐳戰賽」、鶯歌陶瓷博物館開設「小星球玩童玩」，農業局舉辦「動保小小兵」等活動，多所觀光工廠也共襄盛舉，推出親子免費或優惠體驗。

此外，新北各公私立國小及幼兒園舉辦「全校同樂」活動，包含上下課大翻轉、創意闖關、才藝表演或玩具交換等活動，各校也發揮創意，結合市府贈送每位學童60元禮物，採購特色兒童節禮物給學童。如重慶國小贈送低年級學生跳棋、趣味猴子爬樹和益智棋盤等，贈送高年級大富翁、益智迷宮及夜光拼圖等。

相關系列活動可上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢，教育局歡迎全國孩子和家長共同參與，享受美好的親子時光。