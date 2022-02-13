金曲歌后彭佳慧在12、13日於高雄衛武營歌劇院舉辦「大玩樂家-羅大佑x簡文彬x彭佳慧跨樂衛武營音樂會」。出道25年的彭佳慧首度登上衛武營歌劇院開唱，心情興奮、緊張，她一唱到〈未來的主人翁〉忍不住激動哽咽，感謝羅大佑創作出許多膾炙人口的經典歌曲。

彭佳慧表示在演唱〈你的樣子〉、〈未來的主人翁〉都是大魔王，還用〈未來的主人翁〉歌詞「飄來飄去，就這麼飄來飄去」，自虧從演出排練以來，羅大佑創作的歌曲像魔鬼一般纏繞著她，「我每天都飄來飄去，太棒了，謝謝簡文彬老師、交響樂團的合作。」

彭佳慧一登場身穿一襲白色深V華麗服裝，十分性感，難得小露「長輩」，她幽默說：「跟大家拜晚年。」隨即熱唱羅大佑1998年的創作〈愛人同志〉為音樂會展開序幕，接著熱唱〈鹿港小鎮〉、〈愛的箴言〉、〈戀曲1990〉等；但她唱完〈無言地表示〉後，自爆剛在演唱時發生失誤，隨即向大家致歉：「對不起，我剛剛拍子沒有跟好，我們還可以再唱嗎？」引起觀眾熱烈掌聲。

她曾經在北、高雙蛋開唱，這回首次站上衛武營歌劇院演出，相當享受，在演出過程中，她感性說：「站在小巨蛋都沒有覺得這麼光榮過，謝謝簡文彬老師邀請，謝謝衛武營歌劇院。」還直問簡文彬：「今天在衛武營聽到的掌聲，真的是鏗鏘有力，感覺衛武營的掌聲比小巨蛋的好聽，想問老師是因為歌劇院設計的關係嗎？」簡文彬笑回：「因為室內設備及音場共鳴關係，所以聽起來特別直接。」

羅大佑（左起）在後台與彭佳慧、指揮家簡文彬開心合影。（衛武營國家藝術文化中心提供）

彭佳慧在首日演唱會後，舉辦後座談會，羅大佑特別給彭佳慧打「幾霸分（100分）」，直誇彭從高難度第1首的第1個音到最後一首最後一個音，都精準沒有走音，讓彭佳慧相當感動。彭佳慧擁好人緣，炎亞綸、曾國城、許富凱等人特地南下力挺，2場共吸引5000名粉絲朝聖。

彭佳慧一連在12、13日於高雄衛武營歌劇院開唱，造型亮眼。（衛武營國家藝術文化中心提供）