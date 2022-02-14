金曲歌后彭佳慧在12、13日於高雄衛武營歌劇院舉辦「大玩樂家-羅大佑x簡文彬x彭佳慧跨樂衛武營音樂會」，順利落幕。在慶功宴上，她表示首度登上衛武營歌劇院唱歌，台上飆唱之餘，很享受聽到觀眾熱情掌聲，強調在歌劇院聽到的掌聲特別集中，幽默說：「就像的我乳溝一樣（集中），即使身子低下去，起身上來都是還是正的。」

彭佳慧對自我要求很高，這次挑戰與指揮家簡文彬、交響樂團合作演出，壓力爆棚、心情緊繃，仍克服緊張，呈現最佳狀態，連坐在台下的羅大佑也給予高度肯定，彭佳慧自認在2場演出過程，有3個字的走音、掉拍，坦言已經盡全力了，還是有一些地方需要去修正，「我要再放鬆一點，再相信老師一點」，更感謝指揮大師簡文彬的相助，「如果大家覺得我表現好，最大的功臣就是簡文彬老師，我都是配合老師的呼吸去唱歌的。」

她形容從去年11月開始籌備演出，期間真的有被磨練到，受益良多，也很開心能夠在將邁入50歲之際，登上國家級歌劇院開唱，成功解鎖新成就，自豪說：「在這個年紀做這樣的事，覺得好棒、好有成就感，如果再早個10年唱，我也可能唱不好。」並分享在首場演出前一晚，就算已躺在床上仍緊張失眠，「我人休息了，但整個腦子還在彩排」，她在演出結束後，計畫會去按摩紓壓，慰勞自己。

她曾登上北、高雙蛋開唱，被問到在雙蛋、歌劇院演出不同的感受？彭佳慧直言在歌劇院上表演一定會比較拘謹，呈現氣質、優雅的氛圍，但小巨蛋演唱會上，她可以狂放恣意的揮灑，也能像發瘋似的盡情歌唱。她第一次登上衛武營歌劇院唱歌，在台上都盡量保持優雅，加上有搭配指揮老師，「真的讓人會覺得很尊敬跟敬畏。」