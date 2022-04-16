陳嫌在工地放炸彈恐嚇要工程。（陳鴻偉翻攝）

北市萬華區某建案工地，去年底遭陳姓男子埋放炸彈，藉機索要土方工程，萬華警方循線追查，發現陳只是受人教唆，幕後則涉及天道盟不倒會的幫派紛爭，月初循線逮捕「黑人家族」張姓指使者共9人，起獲1枚有殺傷力的炸彈，另查出眾嫌涉及中央果菜市場的工程恐嚇，全案依組織犯罪、槍砲罪送辦。

北市南機場中華路某工地，去年12月16日被工人發現1枚可疑炸彈，警方為此還出動防爆小組拆解，所幸驗出沒有傷殺力後引爆，未造成人員受傷，專案小組並於次日逮捕綽號「兩四」的32歲陳姓幫派分子，陳男之前曾多次前往工地，要求「切一塊」給他做土方，遭拒後就埋炸彈進行恐嚇，2018年時，陳還曾在青山宮遶境期間開槍造成1死1傷。

警方持續追查，發現陳的背後另有指使者，打著「黑人家族」旗幟的35歲張姓角頭，疑似不滿天道盟不倒會，在萬華多處工地插旗，認為「肉都被你吃光，湯多少要留給我」，去年開始特別針對該會取得的工程及地盤，派下手前往嗆聲，除中華路工地外，中央果菜市場工程的某承包商，也曾被「黑人家族」恐嚇。

專案小組經連月追查，日前兵分多路，前往張嫌及手下位在雙北的據點蒐索，循線逮捕9嫌，另查獲1顆裝有火藥的炸彈，疑似又要埋在其他工地，警訊後依組織犯罪、恐嚇及槍砲罪送辦，另嚴密關切兩幫的動向。